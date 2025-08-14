TEMAS DE HOY:
Uno decide

Conozca cómo será la cobertura que realizará Red Uno en la elección este 17 de agosto

A través de sus pantallas y plataformas digitales, Red Uno informará sobre el avance de la jornada electoral y los resultados preliminares.

Naira Menacho

14/08/2025 17:20

Bolivia

Este domingo 17 de agosto, Red Uno de Bolivia realizará una cobertura especial con su programa Uno Decide, para informar sobre el desarrollo de las elecciones generales 2025 en los nueve departamentos del país.

Los equipos periodísticos estarán desplegados desde tempranas horas en distintas regiones para brindar información en tiempo real, entrevistas, datos oficiales y el análisis de los primeros resultados.

A través de sus pantallas y plataformas digitales, Red Uno informará sobre el avance de la jornada electoral y los resultados preliminares de la votación que dará a conocer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La transmisión especial comenzará a las 06:00, con reportes desde diferentes puntos del país.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

