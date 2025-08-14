Conozca cómo será la cobertura que realizará Red Uno en la elección este 17 de agosto

Este domingo 17 de agosto, Red Uno de Bolivia realizará una cobertura especial con su programa Uno Decide, para informar sobre el desarrollo de las elecciones generales 2025 en los nueve departamentos del país.

Los equipos periodísticos estarán desplegados desde tempranas horas en distintas regiones para brindar información en tiempo real, entrevistas, datos oficiales y el análisis de los primeros resultados.

A través de sus pantallas y plataformas digitales, Red Uno informará sobre el avance de la jornada electoral y los resultados preliminares de la votación que dará a conocer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La transmisión especial comenzará a las 06:00, con reportes desde diferentes puntos del país.

http://www.reduno.com.bo/

Mira la programación en Red Uno Play