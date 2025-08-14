TEMAS DE HOY:

Policial

Dictan detención preventiva para implicados en triple asesinato en Santa Cruz

El fiscal Erland Rodríguez señaló que el caso entró en reserva por un periodo de 10 días.

Naira Menacho

14/08/2025 16:56

Un juez cautelar dictó detención preventiva para los cuatro implicados en el asesinato de tres hombres que fueron encontrados embalados y con signos de tortura en una vivienda de la zona norte de Santa Cruz.

La detención será por un plazo de 180 días, según lo determinó la justicia en la audiencia cautelar que se desarrolló este jueves.

Según el dictamen, dos de los implicados deberán cumplir su detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras que los otros dos, serán trasladados al Centro de Readaptación Productiva de Montero (Ceprom).

Así mismo, el fiscal Erland Rodríguez señaló que el caso entró en reserva por un periodo de 10 días.

Los cuatro aprehendidos y cautelados son de nacionalidad boliviana, mientras que, según los datos preliminares de la investigación, las víctimas serían ciudadanos extranjeros de nacionalidad  israelí, serbia y búlgara. Sin embargo, las autoridades continúan cruzando información con registros internacionales para confirmar identidades y antecedentes.

 

