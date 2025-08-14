¿Existe vínculo entre los dos secuestros y el triple asesinato? Esto es lo que se sabe

La Policía investiga una posible conexión entre dos recientes secuestros y un triple asesinato ocurrido en las últimas horas en el departamento de Santa Cruz. Fuentes extraoficiales no descartan que ambos casos estén relacionados y que formen parte de una misma cadena de hechos violentos.

De acuerdo con información preliminar, las dos personas secuestradas y las tres víctimas del triple crimen podrían pertenecer a un mismo círculo o estar vinculadas por circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Sin embargo, el alcance de la violencia podría ser mayor: versiones no confirmadas hablan de hasta siete personas fallecidas en distintos puntos del departamento, cifra que incluiría los homicidios y otros posibles casos de desaparición.

Las pesquisas se apoyan en grabaciones de cámaras de seguridad que captaron el momento de los secuestros. Estas imágenes permitirían establecer que el grupo armado involucrado sería el mismo que, días atrás, irrumpió en una lechería de Buenavista, donde golpeó al personal, robó dinero y presuntamente buscó sustancias controladas.

Aunque las autoridades mantienen hermetismo, investigadores señalan que se trabaja bajo la hipótesis de que se trata de un grupo criminal organizado con operaciones en distintas zonas de Santa Cruz. La relación exacta entre las víctimas, así como los móviles de los crímenes, permanecen bajo análisis.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público y la Policía brinden un informe oficial que confirme o descarte la conexión entre estos hechos.

