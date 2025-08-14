Policía y fuerzas especiales tras la pista de sangrientos crímenes en el Trópico y Santa Cruz

La escalada de violencia que en los últimos días ha estremecido al Trópico de Cochabamba y a la ciudad de Santa Cruz ha encendido todas las alarmas. Equipos élite de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Interpol e Inteligencia trabajan sin descanso para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó este jueves que las investigaciones buscan no solo identificar a los autores materiales e intelectuales, sino también establecer si existe una conexión entre los recientes episodios violentos: la masacre de extranjeros en Santa Cruz y la balacera en Entre Ríos, corazón del Trópico de Cochabamba.

La madrugada del miércoles, tres hombres de nacionalidad extranjera fueron hallados asesinados brutalmente dentro de un domicilio en la capital cruceña, tras ser secuestrados y torturados. Horas más tarde, la noche del mismo día, otro episodio de sangre sacudió Entre Ríos, un tiroteo dejó a dos hombres gravemente heridos, aunque medios locales reportan que uno de ellos habría perdido la vida.

Frente a este escenario, el ministro Ríos dispuso el envío inmediato de los viceministros de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, y de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, para coordinar y supervisar en el terreno las labores de la Policía y las unidades especiales.

“Tenemos cuatro personas aprehendidas en el caso de Santa Cruz y ya identificamos a quienes serían los autores intelectuales. Hay avances significativos, pero por estrategia no daremos más detalles por ahora”, advirtió Ríos, anticipando que en las próximas horas se revelarán nuevos datos que podrían sacudir el caso.

