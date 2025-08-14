TEMAS DE HOY:
Policial

“¡Queremos verla sanita!”: Operarán a la niña de 3 años atropellada por un trufi en Cochabamba

La pequeñita será sometida a una nueva intervención quirúrgica, mientras su familia ruega por su recuperación.

Ligia Portillo

14/08/2025 13:37

“¡Queremos verla sanita!”: Melody, de tres años, será sometida a una nueva cirugía. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La familia de Melody, de 3 años, y Brittany, de 13, continúa recibiendo el apoyo de la población cochabambina tras el trágico accidente que las dejó con graves lesiones. Entre las muestras de solidaridad, autoridades municipales entregaron 5 mil bolivianos para colaborar en la compra de un equipo médico especializado, que permitirá succionar bacterias y ayudar en la recuperación de la piel de la pequeña Melody.

Su padre, Daniel Condori, agradeció profundamente el gesto del alcalde y el respaldo de los vecinos: “Agradezco de corazón a todas las personas que me están colaborando. Ojalá que se sume más gente, porque aún necesitamos dinero para insumos y medicamentos. Lo importante es que mi niña sane bien y pueda caminar nuevamente”.

Melody será sometida a una nueva cirugía en las próximas horas. Los médicos del Hospital del Niño informaron que la menor está fuera de peligro, pero su lesión —una fractura expuesta— requerirá un seguimiento especializado para preservar la funcionalidad de su pie.

“¡Queremos verla sanita!”: Melody, de tres años, será sometida a una nueva cirugía. Foto: Red Uno

Mientras tanto, Brittany, la hermana mayor, continúa su recuperación en casa. Aún presenta dolores en la mandíbula y el oído, y se mantiene con dieta líquida. Su padre contó que está siendo sometida a estudios neurológicos y auditivos para descartar complicaciones.

El accidente ocurrido el pasado viernes cambió por completo la vida de esta familia, que hoy se aferra a la esperanza y a la ayuda de personas solidarias. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los números 797-33585 o 655-18574.

“Soñamos con ver a Melody caminar de nuevo y con que Brittany pueda volver a la escuela sin dolor”, expresó su padre con voz entrecortada.

 

