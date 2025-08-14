¡De la gloria al susto! Futbolista sub-17 celebra un gol y termina cayendo en una zanja de 3 metros (Video)

La emoción de un gol puede llevar a cualquier futbolista a perder la noción del terreno y eso fue exactamente lo que le pasó a Mierza Firtajullah, delantero de la selección sub-17 de Indonesia, quien pasó en segundos de la euforia a la preocupación colectiva.

El incidente, captado en video y viralizado en redes sociales, ocurrió durante el duelo contra Tayikistán por el Piala Kemerdekaan 2025 (Copa de la Independencia). En el minuto 34, Firtajullah marcó un golazo y, desbordado por la adrenalina, corrió hacia las tribunas para festejar con los aficionados. Sin embargo, no vio venir el peligro, una zanja de seguridad de tres metros de profundidad lo esperaba justo en su camino.

Las imágenes muestran el momento en que el joven atacante, acompañado por sus compañeros Zahaby Gholy y Eizar Jacob, desaparece de cuadro al caer. El silencio invadió el estadio durante unos segundos. Afortunadamente, según confirmaron medios locales y el entrenador del equipo, el golpe no pasó a mayores gracias a que la zanja no tenía la altura completa en ese sector.

Aunque el jugador terminó siendo sustituido en el descanso por precaución, salió por su propio pie y se encuentra estable. Eso sí, su caída ya forma parte de los momentos más comentados y compartidos de este torneo juvenil.

En lo deportivo, el partido finalizó 2-2, dejando abierta la lucha por el título en la Copa de la Independencia. Pero para la mayoría de los presentes —y de quienes vieron el video—, el resultado quedó en segundo plano frente a la insólita escena que mezcló celebración, susto y viralidad en cuestión de segundos.

