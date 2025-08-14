VIDEO: Turista sobrevive tras ser ‘aplastado’ por un elefante cuando intentó tomarse una ‘selfie’

Un viaje de safari en el sur de la India casi se convierte en tragedia cuando un turista intentó acercarse demasiado a un elefante para tomarse una selfie, provocando la violenta reacción del animal.

El hecho ocurrió durante un recorrido turístico hacia un templo de la región, en el que la observación de fauna silvestre formaba parte de la experiencia. Según medios locales, el visitante, identificado como R. Basavaraju, descendió de su vehículo para fotografiar al paquidermo, que se había apartado del camino en busca de unas zanahorias caídas.

En ese momento, el animal percibió la presencia del hombre como una amenaza. Testigos captaron en video cómo el elefante, de gran tamaño, comenzó a perseguirlo a toda velocidad. La carrera terminó en la carretera, donde el turista tropezó y cayó al suelo, siendo aplastado varias veces por el enorme mamífero. La violencia del ataque fue tal que el hombre quedó semidesnudo.

Pese a la brutal embestida, Basavaraju sobrevivió milagrosamente. Fue trasladado de urgencia a un hospital con lesiones leves. Sin embargo, su imprudencia tuvo consecuencias legales: las autoridades le impusieron una multa de 285 dólares por invadir y provocar a la fauna silvestre.

Las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, han generado un fuerte debate sobre los riesgos de interactuar con animales salvajes y la creciente problemática de los turistas que buscan fotos extremas sin medir las consecuencias.

Imágenes sensibles:

