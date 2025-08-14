Secuestran cámaras de vigilancia para identificar a autores de balacera en el Trópico de Cochabamba

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa, explicó que se avanza en el proceso de investigación respecto a la balacera que se registró durante la tarde de este miércoles en el municipio de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, donde dos personas resultaron gravemente heridas.

“Se ha secuestrado cámaras del lugar para verificar e identificar a los autores de este hecho. El personal de Ivirgarzama realiza este trabajo en coordinación con el Ministerio Público. No descartamos ninguna hipótesis, incluyendo un posible ajuste de cuentas o vínculos con el narcotráfico”, informó el director nacional de la Felcc, coronel Walter Sossa.

Según explicó el jefe policial, el hecho se registró alrededor durante la jornada de este miércoles, cerca de las 19:00 en inmediaciones del cruce Palmar. El reporte preliminar indica que las víctimas, identificadas como Cristian Mamani Pérez de 26 años y Ronaldo Fernández Mejía de 31, se encontraban a bordo de una vagoneta Toyota Caldina color plomo cuando fueron interceptadas por otro vehículo.

Desde ese motorizado, un sujeto armado abrió fuego, provocando múltiples impactos en la carrocería del vehículo atacado.

Ambos heridos fueron inicialmente trasladados al Hospital de Villa Tunari, y posteriormente uno de ellos fue derivado a la ciudad de Cochabamba debido a la gravedad de sus lesiones.

