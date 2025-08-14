La Policía Boliviana se acuartelará por las elecciones generales

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que ya se realizó la coordinación correspondiente con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para el trabajo de seguridad para las elecciones generales, todo dentro del plan “Elecciones en Paz”.

“Queremos destacar este desplazamiento histórico por parte de nuestra Policía Boliviana. Tenemos aproximadamente 38.000 efectivos de la Policía Boliviana, quiere decir que el 100% va a ser acuartelado el día 17 de agosto conforme lo establece la normativa”, informó Ríos.

La autoridad explicó que, de los 38.000 efectivos policiales del país, 25.044 se concentrarán en la custodia del material electoral, la vigilancia en los recintos de votación y la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral. El resto del personal, continuará prestando servicios ordinarios.

Ríos, reiteró que la policía enmarca también su trabajo al haberse emitido los Auto de Buen Gobierno de cada departamento, el mismo que rige a partir de las cero horas de este viernes 15 de agosto.

“Vamos a estar con personal policial de civil brindando los distintos informes en función de algunas alteraciones o conflictos, posibles conflictos que se puedan suscitar”, agregó.

El ministro de Gobierno, también destacó el constante trabajo de coordinación que se tuvo con el TSE.

“Es la primera vez que se tiene una relación constante y estrecha con el Órgano Electoral. Lo que se pretende es entregar la democracia de manera ordenada y democrática, sin ninguna prórroga”, aseguró.

De igual forma, informó que se identificaron zonas sensibles, donde se reforzó la presencia policial con personal uniformado y de civil, para prevenir cualquier alteración del orden.

