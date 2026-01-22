TEMAS DE HOY:
TED Cochabamba reporta 52 reemplazos de candidatos inhabilitados rumbo a las subnacionales

De las 4.176 candidaturas registradas para las elecciones subnacionales, 1.538 lograron habilitarse, mientras que las otras 2.638 fueron inhabilitadas y no podrán volver a postular en esta elección, de acuerdo al reglamento vigente del TDE.

Cristina Cotari

22/01/2026 12:43

Foto: TDE de Cochabamba
Cochabamba

A 15 días del plazo para reemplazar a los candidatos inhabilitados rumbo a las elecciones subnacionales de 2026, los partidos y agrupaciones políticas en Cochabamba solo solicitaron sustituir a 52 de los 2.638 postulantes observados.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba informó que hasta la fecha recibió oficialmente apenas 52 solicitudes de reemplazo, pese a que más de dos mil aspirantes a concejalías, alcaldías y a la Gobernación quedaron fuera por incumplir los requisitos.

De las 4.176 candidaturas registradas para las elecciones subnacionales, 1.538 lograron habilitarse, mientras que las otras 2.638 fueron inhabilitadas y no podrán volver a postular en esta elección, de acuerdo al reglamento vigente del TED. Las personas observadas tampoco pueden subsanar sus documentos, por lo que las organizaciones políticas deben sustituirlas “de manera inmediata”.

Según datos oficiales, en el sistema se registraron 4.176 candidaturas. De ellas, solo 1.538 quedaron habilitadas y 2.638 fueron inhabilitadas.

El plazo para presentar sustituciones comenzó el 12 de enero y se extenderá hasta el 5 de febrero. Durante ese periodo, las organizaciones deberán reemplazar a los candidatos observados para que el TED realice la verificación en sala plena.

Las personas inhabilitadas no pueden corregir las observaciones, por lo que las organizaciones deben reemplazar esas postulaciones “de manera inmediata”. Además, el reglamento vigente establece que quienes fueron inhabilitados no podrán volver a ser registrados ni por su mismo partido ni por otra alianza en esta o en otra candidatura, de acuerdo a información oficial.
 

