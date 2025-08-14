En medio del tiroteo en Entre Ríos, un transeúnte que pasaba por el lugar fue herido en el rostro

Una noche de terror se vivió en Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, cuando dos personas fueron acribilladas a bordo de un vehículo por presuntos sicarios que efectuaron múltiples disparos. Increíblemente, ambas víctimas sobrevivieron, aunque en un primer informe se daba cuenta de un fallecido, al igual que un peatón que resultó herido en el rostro.

El ataque ocurrió anoche, cuando tres sujetos desconocidos interceptaron el motorizado y abrieron fuego sin piedad contra sus ocupantes. El conductor, Cristian Mamani Céspedes (26), recibió un impacto de bala en el abdomen y otro en la rodilla derecha. Su acompañante, Rolando Fernández Mejía (31), sufrió múltiples heridas de proyectil.

En medio del tiroteo, un transeúnte que pasaba por el lugar fue alcanzado en el rostro por una bala. La lesión fue menor y, tras recibir atención médica, fue dado de alta.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnl. Vanderley Flores, informó que las víctimas no cuentan con antecedentes policiales y que uno de ellos permanece internado en el Hospital Viedma debido a la gravedad de sus heridas.

Durante el registro de la escena, la Policía encontró 13 vainas servidas calibre 5.56 cerca del vehículo, que presentaba múltiples perforaciones de bala en su parte frontal. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado cuando, al revisar el interior del motorizado, se hallaron una escopeta artesanal calibre 12, un rifle calibre 22, una muslera vacía y un teléfono celular, este último ya en análisis.

Los agresores huyeron en otro vehículo y hasta el momento no han sido identificados. La Policía no descarta ninguna hipótesis, aunque evita adelantar conclusiones. “Conforme avance la investigación, vamos a establecer la verdad histórica de los hechos. Por ahora sería prematuro lanzar una hipótesis”, señaló el Cnl. Flores.

El vehículo de las víctimas fue trasladado a dependencias policiales y se encuentra precintado para peritajes. El caso ha generado gran conmoción en la región debido a la violencia del ataque y al hecho de que, pese a la ráfaga de balas, las víctimas lograron salvar la vida.

