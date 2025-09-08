Acribillados en Entre Ríos: Informe reveló que tenían entre 5 a 6 impactos de bala

La violencia en el Trópico vuelve a estremecer al país. Dos hombres fueron brutalmente acribillados la tarde del domingo en la localidad de Entre Ríos. El informe forense reveló la magnitud del ataque: uno de ellos recibió cinco impactos de bala, mientras que el segundo fue alcanzado por seis disparos, la mayoría en el cuello y el tórax. La Policía recolectó 19 casquillos de proyectiles en el lugar del crimen, evidencia del feroz ataque armado.

Según las investigaciones preliminares, un minibús se estacionó junto al vehículo de las víctimas. Hubo un intercambio de palabras, y segundos después, desde el interior del minibús, comenzaron los disparos que terminaron con la vida de Johnny P. M. y John D. A. C. Los responsables huyeron inmediatamente, dejando tras de sí una escena de terror.

“Se establece que Johnny P. M. presenta dos orificios de entrada en la región del cuello, uno en el tórax y dos de salida. La segunda víctima tiene dos impactos en el cuello y cuatro en el tórax, en total seis orificios de entrada. Fue una ejecución directa”, detalló el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnl. Vanderley Flores.

Las autoridades confirmaron que ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales, lo que aumenta la incertidumbre sobre el móvil del crimen.

Tras el terrible hecho, la Delegada de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Marioly Álvarez, pidió una respuesta inmediata y coordinada del Estado, la Policía y el Ministerio Público ante el aumento de hechos violentos en la región.

“Es urgente que se garantice la seguridad ciudadana. La Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial tienen mandatos claros para investigar y frenar la violencia. La población necesita acciones inmediatas”, señaló Álvarez.

El comandante departamental de la Policía, Cnl. Edson Claure, confirmó que se reforzará la presencia policial en el Trópico, pero lamentó que más de 500 efectivos estén actualmente asignados a custodiar a personas con detención domiciliaria, cuando podrían estar realizando patrullajes preventivos.

“Este es un fenómeno complejo. Muchos policías están distraídos en el resguardo de detenidos domiciliarios, lo que reduce nuestra capacidad operativa en tareas de prevención y seguridad para la ciudadanía”, señaló Claure.

Mira la programación en Red Uno Play