¿Qué se sabe del caso de dos jóvenes acribillados en el Trópico de Cochabamba?

La Policía de Cochabamba investiga el acribillamiento de dos jóvenes en el municipio de Entre Ríos, ocurrido en los últimos días. Según las primeras investigaciones, el móvil del crimen apunta a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.

Las víctimas, identificadas como Johnny P. M. y John David A. C., ambos de 19 años, se encontraban dentro de su vehículo cuando fueron interceptados por otro motorizado. De este, bajaron tres individuos con armas de grueso calibre y dispararon a quemarropa contra los jóvenes. Ambos fallecieron en el lugar.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó la identidad de las víctimas y la principal hipótesis del crimen. "Estos hechos tienen como delito o como motivación, el ajuste de cuentas que se da en principio por, entre comillas, contratos incumplidos", explicó Aguilera.

El viceministro también señaló que estos crímenes violentos son una forma de resolver disputas en el mundo del narcotráfico. "Ellos no pueden recurrir a la justicia ordinaria... y recurren al secuestro, al sicariato y por tanto a la extorsión con la finalidad de cubrir, entre comillas, obligaciones que emergen de la comercialización de sustancias controladas", agregó.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones, pero la policía del Trópico de Cochabamba continúa trabajando en el caso para dar con los responsables del doble asesinato.

