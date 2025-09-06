El Trópico de Cochabamba se ha convertido en escenario de una escalada de violencia en las últimas semanas, con un recuento de cuatro ataques a balazos en menos de dos meses. Los hechos, que han dejado un saldo de cuatro muertos y varios heridos, han puesto en alerta a las autoridades, que sospechan de posibles ajustes de cuentas ligados al narcotráfico.

Un recuento de los ataques

El 15 de julio, la violencia se desató en Majo Pampa, municipio de Shinahota, donde un padre y su hijo fueron acribillados por dos sujetos que descendieron de un vehículo y abrieron fuego contra ellos. Una mujer que los acompañaba resultó herida en el ataque.

Menos de un mes después, el 13 de agosto, dos hombres que se encontraban en su vehículo en el municipio de Entre Ríos fueron víctimas de más de 50 disparos por parte de, al menos, dos sicarios. Las víctimas, identificadas como Rolando F.M. (36) y Cristian M.C. (26), lograron sobrevivir al ataque, aunque ambos se encuentran en estado crítico.

El 2 de septiembre, una pareja de jóvenes de 19 años fue atacada a balazos en Chimoré mientras regresaban a su domicilio. Ambos resultaron heridos. La policía logró la aprehensión de uno de los agresores, Rodrigo R. V. J. (20), quien cuenta con antecedentes por narcotráfico, un detalle que refuerza la hipótesis policial de que los crímenes están ligados a la actividad ilícita.

El hecho más reciente se registró el pasado 5 de septiembre en el municipio de Entre Ríos. Dos personas fueron acribilladas dentro de su vehículo y fallecieron en el lugar. Las autoridades informaron que las víctimas ya fueron identificadas y podrían estar vinculadas al narcotráfico, por lo que no descartan que el ataque sea un ajuste de cuentas.

Las autoridades de Cochabamba continúan investigando los crímenes en busca de los responsables, mientras la población local se mantiene en estado de alerta ante el aumento de la violencia en la región.

