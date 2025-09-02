Terror en Chimoré: Una pareja fue baleada tras salir de una discoteca en el Trópico

La madrugada de este martes, la violencia sacudió nuevamente al municipio de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba. Una pareja de jóvenes, un hombre y una mujer de 19 años, fue atacada a balazos cuando regresaba a su domicilio luego de asistir a una discoteca.

El hecho ocurrió en la zona de Senda 3, donde los afectados fueron interceptados por al menos tres personas armadas que dispararon contra el vehículo en el que se trasladaban.

“Son interceptados por unas personas quienes realizan disparos de arma de fuego contra el vehículo donde se encontraban estas dos personas. Posteriormente, en este mismo vehículo son auxiliados al hospital de Chimoré”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Vanderley Flores.

Ambos jóvenes permanecen internados en el hospital local debido a la gravedad de las heridas.

La Policía confirmó la aprehensión de Rodrigo R. V. J., de 20 años, identificado como uno de los responsables del ataque. El sujeto tiene antecedentes por narcotráfico y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que en las próximas horas definirá su situación jurídica.

“El autor material habría sido identificado como Vladimir Baltazar, vinculado al detenido Rodrigo R. V. J. Este último ya fue remitido ante la autoridad jurisdiccional y estamos a la espera de su audiencia cautelar”, precisó el jefe policial.

Mientras tanto, unidades de inteligencia intensifican la búsqueda de dos cómplices que también habrían participado en el ataque. Hasta el momento, el móvil del crimen permanece bajo investigación, aunque los familiares de las víctimas aseguran que el autor directo sería Vladimir B., señalado en la denuncia como uno de los principales agresores.

La Policía no descarta que el hecho esté relacionado con ajustes de cuentas en el Trópico, una región marcada por antecedentes de violencia vinculada al narcotráfico.

