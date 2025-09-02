Sentenciado a un año de cárcel por cometer zoofilia contra un cordero en Punata

Un hecho de extrema crueldad conmocionó a la comunidad de Tacachi, municipio de Punata (Cochabamba), donde un hombre fue sorprendido por comunarios abusando sexualmente de un cordero. Tras ser atrapado y entregado a la Policía, el sujeto enfrentó un proceso inmediato y fue sentenciado a un año de prisión en el penal de Arani.

El acusado, que confesó su delito, se sometió a un juicio abreviado por los cargos de maltrato y abuso sexual contra los animales. “Se le ha dado un mandamiento de condena de un año y el mismo ya está cumpliendo su sanción en el penal de Arani”, informó un oficial de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma).

Las primeras valoraciones médicas al animal evidenciaron heridas en las extremidades, lo que da cuenta del nivel de violencia ejercida. “Al examen externo que se le realizó al cuerpo del animalito, presentaba lesiones en las patas. Aún estamos a la espera del informe técnico oficial de Zoonosis Arbieto”, señaló la autoridad policial.

El cuerpo del cordero fue trasladado a las dependencias de Zoonosis, donde permanece en cámaras de frío hasta que se concluya la investigación técnica.

El caso generó repudio en la zona y abrió el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra los actos de zoofilia y maltrato animal en Bolivia, ya que en este proceso la pena impuesta fue de apenas un año de prisión.

