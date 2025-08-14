El Teleférico suspenderá operaciones el domingo de elecciones

Mi Teleférico reiteró la suspensión de operaciones durante el día domingo 17 de agosto en las ciudades de La Paz y El Alto, debido al desarrollo de las elecciones generales, mismas que serán reiniciadas para la jornada del lunes 18.

“Mi Teleférico suspenderá sus operaciones comerciales el domingo 17 de agosto por las elecciones nacionales”, indica un comunicado de la empresa estatal publicado en sus redes sociales.

La suspensión obedece al Auto de Buen Gobierno que rige en el departamento y a nivel nacional.

El Auto de Buen Gobierno emitido por la gobernación de La Paz, entra en vigencia a partir de las cero horas de este viernes, y prevé restricciones y prohibiciones hasta 12 horas después de la jornada de votación, es decir, hasta medio día del lunes 18 de agosto.

La norma establece varias prohibiciones, entre ellas manifestaciones públicas y consumo de bebidas alcohólicas.

Este 17 de agosto los bolivianos elegirán al presidente y vicepresidente del país, 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supraestatales. Están habilitados 7.937.138 ciudadanos: 7.567.207 en Bolivia y 369.931 en 22 países del exterior.

