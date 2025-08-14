TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Triple asesinato en Santa Cruz Secuestros

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Incautan casi media tonelada de marihuana en la Bioceánica y aprehenden a cuatro personas

El cargamento era transportado en un camión y tenía como destino Brasil.

Charles Muñoz Flores

14/08/2025 17:08

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautó 442 kilogramos de marihuana, casi media tonelada de sustancia controlada, en un operativo realizado en la carretera Bioceánica, a la altura de la comunidad Limoncito, entre los municipios de Roboré y San José de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz.

El cargamento era transportado en un camión de alto tonelaje, que fue interceptado junto a un vehículo particular. Tras realizarse la prueba de campo, la sustancia dio positivo para marihuana, y se confirmó que estaba lista para su distribución con destino al Brasil.

Durante el operativo, cuatro personas fueron aprehendidas. Actualmente el caso se encuentra bajo conocimiento del Ministerio Público.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades ofrezcan un informe oficial detallado sobre el operativo y la situación legal de los implicados.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD