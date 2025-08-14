La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautó 442 kilogramos de marihuana, casi media tonelada de sustancia controlada, en un operativo realizado en la carretera Bioceánica, a la altura de la comunidad Limoncito, entre los municipios de Roboré y San José de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz.

El cargamento era transportado en un camión de alto tonelaje, que fue interceptado junto a un vehículo particular. Tras realizarse la prueba de campo, la sustancia dio positivo para marihuana, y se confirmó que estaba lista para su distribución con destino al Brasil.

Durante el operativo, cuatro personas fueron aprehendidas. Actualmente el caso se encuentra bajo conocimiento del Ministerio Público.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades ofrezcan un informe oficial detallado sobre el operativo y la situación legal de los implicados.

Mira la programación en Red Uno Play