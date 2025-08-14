TEMAS DE HOY:
Santa Cruz registra 158 focos de calor y un incendio activo en San Ignacio de Velasco

El siniestro se concentra en la meseta de Caparuch, dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, donde se estima que 14.566 hectáreas han sido afectadas.

Charles Muñoz Flores

14/08/2025 15:46

Santa Cruz registra 158 focos de calor y un incendio activo en San Ignacio de Velasco. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

El departamento de Santa Cruz reporta este jueves un total de 158 focos de calor y un incendio forestal activo en el municipio de San Ignacio de Velasco, según informó Paulo Viruez, director de Recursos Naturales de la Gobernación.

El siniestro se concentra en la meseta de Caparuch, dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, donde se estima que 14.566 hectáreas han sido afectadas. En la zona, brigadas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y bomberos trabajan de manera coordinada para controlar las llamas.

Viruez destacó que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, los indicadores muestran una reducción significativa.

“En 2024, a esta fecha, se contabilizaban 11.103 focos de calor y 26 incendios activos; actualmente tenemos 158 focos y un solo incendio en combate”, precisó.

 

