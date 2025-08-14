Increíble historia: Gato curioso ayuda a su dueño a ganar un millonario premio de lotería

Un conductor de autobús en Connecticut, Estados Unidos, se convirtió en noticia después de ganar una importante suma de dinero en la lotería gracias a la inesperada ayuda de su gato. Lo que comenzó como un simple olvido terminó en una increíble cadena de eventos que le cambió la vida.

La historia comienza cuando el hombre, un jugador ocasional, compró un boleto de la lotería Powerball. Después de la compra, lo guardó detrás de su cama y se olvidó por completo de él, según publica el portal Crónica.

n conductor de autobús recuperó un billete de Powerball gracias a su mascota.

Pasaron varios días hasta que su gato, un felino muy curioso, se metió detrás de la cama y quedó atascado. Para rescatar a su mascota, el hombre y sus hijos tuvieron que mover los muebles, y fue entonces cuando el boleto apareció. Al revisarlo, se dio cuenta de que había acertado cuatro de los cinco números principales, además del Powerball.

El boleto, que originalmente valía $50,000 dólares, se triplicó a $150,000 dólares gracias a la opción Power Play. Aunque no es una fortuna que le cambie la vida por completo, el ganador declaró que el dinero servirá para mejorar la calidad de vida de su familia. Por su parte, el gato sigue su vida normal, ajeno a la revolución que provocó.

Mira la programación en Red Uno Play