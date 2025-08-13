Un video de pocos segundos causó revuelo en redes sociales al mostrar a un sacerdote bendiciendo a un popular muñeco Labubu. La acción, lejos de pasar desapercibida, encendió la polémica entre los internautas y generó un intenso debate.

Los Labubu, esos personajes de origen asiático que se han convertido en un fenómeno global en 2025, pueden verse en toda clase de productos, desde llaveros y peluches hasta camisetas. Sin embargo, su reciente aparición en un contexto religioso dividió opiniones, según publica el portal MVS Noticias.

En la grabación viral, una persona le presenta al sacerdote un llavero de Labubu. El padre, sin dudarlo, hace la señal de la cruz y rocía el muñeco con agua bendita. Aunque no se ha confirmado el lugar exacto, el acento de los involucrados sugiere que el evento tuvo lugar en algún país de Latinoamérica.

Las reacciones en plataformas como X, TikTok e Instagram se centran en la sorpresa de que alguien llevara el juguete a una iglesia para ser bendecido, las críticas dirigidas al sacerdote por realizar la bendición y las teorías conspirativas que circulan sobre el supuesto origen demoníaco del personaje, una creencia que ya fue desmentida.

¿Cuál es el verdadero origen de los Labubu?

A pesar de los rumores sobre su relación con una figura demoníaca, la verdad es que los Labubu son parte de una serie de juguetes llamada The Monsters, creada por el artista Kasing Lung. Su popularidad se disparó tras una colaboración con la empresa Pop Mart en 2019, y su llegada a Latinoamérica a principios de 2025 consolidó el fenómeno. El debate demuestra el enorme impacto cultural de estos personajes, que ahora son el centro de una conversación que mezcla fe, cultura pop y desinformación.

Mira el video:

