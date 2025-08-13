Tifón Podul se intensifica y obliga a miles a evacuar en Taiwán

Miles de personas buscaron refugio y pescadores aseguraron sus barcos este miércoles mientras el tifón Podul ganaba fuerza al acercarse al sur de Taiwán, que recientemente había sido afectado por otra tormenta.

Según la Administración Meteorológica Central, los vientos sostenidos en el centro del tifón alcanzan los 155 km/h y el sistema “se está intensificando”. Se prevé que toque tierra en el condado de Taitung alrededor del mediodía (04H00 GMT) antes de cruzar la isla hacia el estrecho de Taiwán.

Evacuaciones y alerta

Más de 5.500 personas fueron evacuadas de sus hogares, informó la autoridad de protección civil. La agencia meteorológica advirtió sobre lluvias torrenciales en las zonas montañosas de Kaohsiung, Pingtung, Hualien y Taitung.

“Estamos preocupados por este tifón”, dijo a AFP Huang Wei, pescador de Kaohsiung, mientras reforzaba las amarras de su barco.

Operativos y cancelaciones

Todos los vuelos nacionales y decenas de trayectos internacionales fueron cancelados, al igual que los viajes en ferri. Más de 31.500 soldados fueron desplegados para colaborar en los preparativos y labores de emergencia.

El centro y sur de Taiwán ya habían sido impactados a inicios de julio por el tifón Danas, que dejó dos muertos y cientos de heridos. Además, las lluvias torrenciales entre el 28 de julio y el 4 de agosto causaron cinco fallecidos, tres desaparecidos y 78 heridos, según las autoridades.

