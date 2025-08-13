“Gringos peleoneros”: La canción ‘profética’ de Juan Gabriel ¡todo se cumplió! (Video)

En medio de un clima político marcado por las promesas de deportaciones masivas en Estados Unidos, una canción de Juan Gabriel escrita hace tres décadas vuelve a encender el debate en redes sociales. El fragmento final de Canción 187, en el que el Divo de Juárez cierra con un contundente:

“Adiós gringos peleoneros,

Buenos pa’ las guerras son.

Ellos creen que Dios es blanco,

Y es más moreno que yo.”

Se ha viralizado y ha sido interpretado como una crítica directa a las posturas 'antimigrantes' que resurgen en el país norteamericano. Lanzado en 1995 como parte del álbum El México que se nos fue, el tema retrata la experiencia de un migrante mexicano en Estados Unidos que, entre la discriminación, la falta de oportunidades y el acoso de las autoridades migratorias, termina regresando a su tierra natal.

“¡Oh, desilusión!

Cuando me fui para el norte

Me fui para estar mejor

Iba en busca de trabajo

Pero, ¡Oh desilusión!”

La canción estaba inspirada en la polémica Proposición 187 de California, que buscaba negar servicios básicos a inmigrantes en situación irregular, una medida aprobada por votación en 1994 pero anulada años después por la justicia federal.

El personaje enfrenta redadas y controles del entonces Servicio de Naturalización e Inmigración (hoy ICE) y relata:

“Si los que son residentes no consiguen, menos yo.”

“Tienes que andarte cuidando,

siempre de la inmigración.”

Hoy, usuarios de redes encuentran inquietantes similitudes entre esa historia musical y la situación actual, con detenciones diarias y un clima de miedo para los migrantes. Treinta años después, la estrofa “gringos peleoneros” resuena como un recordatorio de que las luchas por dignidad y respeto siguen atravesando generaciones.

La canción:

