¡Apocalipsis zombie! ¿A qué se debe la aparición de conejos con “tentáculos” en la cabeza?

Según expertos, una rara afección ataca a los conejos y provoca el crecimiento de formaciones similares a tentáculos en la cabeza; explican detalles del virus.
13/08/2025 20:28
La aparición de tentáculos en la cabeza de conejos, causó alarma y preocupación, entre los habitantes de Colorado, Estados Unidos, la comunidad atribuyó el hecho a un presunto virus zombie, y señalan que este virus podría terminar con la humanidad.
El hecho despertó un sinfín de teorías, respecto a la impresionante aparición. En las redes sociales también se viralizaron las imágenes generando masivos comentarios.
Sin embargo, especialistas se refirieron al tema y hablaron del virus que afecta a esos conejos.
¿Cuál es el virus que afecta a estos conejos?
Los especialistas aclararon que esta enfermedad no se contagia a seres humanos, a mascotas o a otros animales, a pesar de las recomendaciones de las autoridades de no tocar a los conejos infectados.
Explicaron que lo que sale de la cabeza y cuello de los conejos no son tentáculos, sino tumores y protuberancias que se originan a raíz de un virus que se transmite por medio de insectos que anteriormente picaron a otros conejos.
Esta enfermedad lleva el nombre de Virus del Papiloma de Shope y aclaran que no es una condición agresiva para los seres humanos.
