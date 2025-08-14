TEMAS DE HOY:
triple asesinato Santa Cruz emboscada Villa Tunari Triple asesinato

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Apocalipsis zombie! ¿A qué se debe la aparición de conejos con “tentáculos” en la cabeza?

Según expertos, una rara afección ataca a los conejos y provoca el crecimiento de formaciones similares a tentáculos en la cabeza; explican detalles del virus.

Red Uno de Bolivia

13/08/2025 20:28

Foto: Redes Sociales.
EE.UU.

Escuchar esta nota

La aparición de tentáculos en la cabeza de conejos, causó alarma y preocupación, entre los habitantes de Colorado, Estados Unidos, la comunidad atribuyó el hecho a un presunto virus zombie, y señalan que este virus podría terminar con la humanidad.

El hecho despertó un sinfín de teorías, respecto a la impresionante aparición. En las redes sociales también se viralizaron las imágenes generando masivos comentarios.

Sin embargo, especialistas se refirieron al tema y hablaron del virus que afecta a esos conejos.

¿Cuál es el virus que afecta a estos conejos?

Los especialistas aclararon que esta enfermedad no se contagia a seres humanos, a mascotas o a otros animales, a pesar de las recomendaciones de las autoridades de no tocar a los conejos infectados.

Explicaron que lo que sale de la cabeza y cuello de los conejos no son tentáculos, sino tumores y protuberancias que se originan a raíz de un virus que se transmite por medio de insectos que anteriormente picaron a otros conejos.

Esta enfermedad lleva el nombre de Virus del Papiloma de Shope y aclaran que no es una condición agresiva para los seres humanos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD