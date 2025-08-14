¡Apocalipsis zombie! ¿A qué se debe la aparición de conejos con “tentáculos” en la cabeza?

La aparición de tentáculos en la cabeza de conejos, causó alarma y preocupación, entre los habitantes de Colorado, Estados Unidos, la comunidad atribuyó el hecho a un presunto virus zombie, y señalan que este virus podría terminar con la humanidad.

El hecho despertó un sinfín de teorías, respecto a la impresionante aparición. En las redes sociales también se viralizaron las imágenes generando masivos comentarios.

Sin embargo, especialistas se refirieron al tema y hablaron del virus que afecta a esos conejos.

¿Cuál es el virus que afecta a estos conejos?

Los especialistas aclararon que esta enfermedad no se contagia a seres humanos, a mascotas o a otros animales, a pesar de las recomendaciones de las autoridades de no tocar a los conejos infectados.

Explicaron que lo que sale de la cabeza y cuello de los conejos no son tentáculos, sino tumores y protuberancias que se originan a raíz de un virus que se transmite por medio de insectos que anteriormente picaron a otros conejos.

Esta enfermedad lleva el nombre de Virus del Papiloma de Shope y aclaran que no es una condición agresiva para los seres humanos.

