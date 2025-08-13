Video: ¡El último adiós! Así despidieron al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Colombia

Las escenas son conmovedoras, antes de ser sepultado el cuerpo del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, quien permaneció en la sede del congreso, lugar que albergó en sus últimas horas su cuerpo en el espacio terrenal. En esta jornada procedieron a sepultarlo en el Cementerio Central de Bogotá en Colombia.

Con la presencia de su padre Miguel Uribe Londoño, su viuda María Claudia Tarazona y su hermana María Carolina Hoyos, además de todos sus seres queridos se dieron cita al velorio y posterior sepelio. Su esposa lo despidió con unas emotivas palabras de amor y dolor.

"Se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia, con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”, lamentó Tarazona.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, trasladó en la víspera su “sentido pésame” a la familia del senador, así como a la población colombiana, subrayando que “la vida está por encima de cualquier ideología” y lamentó que durante su mandato haya ocurrido un atentado con tan trágico final.

La población acudió con pancartas pidiendo justicia, además de banderas colombianas. El senador permaneció internado en un hospital, desde el mes de junio, tras ser impactado con arma de fuego en medio de un atentado.

