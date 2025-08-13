TEMAS DE HOY:
TSE aguarda inscripción del nuevo candidato a la vicepresidencia en la alianza La Fuerza del Pueblo

El vocal Francisco Vargas recordó que el registro debe completarse antes de que inicie el silencio electoral a medianoche.

Hans Franco

13/08/2025 19:55

Foto: Francisco Vargas, vocal del TSE (Red Uno)
La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha recibido la inscripción del nuevo candidato a la vicepresidencia que acompañará a Jhonny Fernández en la alianza La Fuerza del Pueblo, informó este miércoles el vocal Francisco Vargas.

“No se ha recibido la sustitución de la alianza La Fuerza del Pueblo. Vamos a aguardar, nuestro técnico aún está brindando la atención. Los delegados tienen la acreditación y pueden ingresar hasta las 23:59 para realizar las sustituciones”, señaló en conferencia de prensa.

 

Vargas recordó que, desde las 00:00 horas, quedará prohibida toda actividad proselitista en el país por el inicio del silencio electoral, periodo que busca dar espacio a la reflexión ciudadana antes de los comicios.

En relación con el monitoreo en redes sociales, explicó que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) será el encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa y el respeto al silencio electoral en el ámbito digital.

 

 

 

