TEMAS DE HOY:
Mujer muere tras dar a luz acribillamiento en el Trópico triple asesinato Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

“Tuto tiene un proyecto sólido y viable”, afirma la asambleísta Paola Aguirre

La asambleísta departamental de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su respaldo a la candidatura de Jorge “Tuto” Quiroga, asegurando que es la mejor opción para enfrentar los retos que vive Bolivia.

Naira Menacho

13/08/2025 23:33

Escuchar esta nota

Tras ser excluida de las listas de candidatos a la Asamblea Legislativa de Alianza Unidad, la asambleísta departamental de Santa Cruz, Paola Aguirre, anunció su respaldo a la candidatura de Jorge “Tuto” Quiroga, destacando que su propuesta es “sólida, viable y acorde a las necesidades de la población”.

“Desde hace unas semanas he percibido, por parte de la ciudadanía, la necesidad de que los actores políticos asumamos una posición clara y firme sobre el apoyo que debemos brindar en estas elecciones generales. Hoy he hecho público mi respaldo al señor Tuto Quiroga porque considero que tiene un proyecto sólido y compatible con lo que el país requiere”, señaló Aguirre.

La legisladora explicó que su decisión llega después de que la agrupación Creemos la apartara al incluirla en una “lista negra”.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD