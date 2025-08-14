“Tuto tiene un proyecto sólido y viable”, afirma la asambleísta Paola Aguirre

Tras ser excluida de las listas de candidatos a la Asamblea Legislativa de Alianza Unidad, la asambleísta departamental de Santa Cruz, Paola Aguirre, anunció su respaldo a la candidatura de Jorge “Tuto” Quiroga, destacando que su propuesta es “sólida, viable y acorde a las necesidades de la población”.

“Desde hace unas semanas he percibido, por parte de la ciudadanía, la necesidad de que los actores políticos asumamos una posición clara y firme sobre el apoyo que debemos brindar en estas elecciones generales. Hoy he hecho público mi respaldo al señor Tuto Quiroga porque considero que tiene un proyecto sólido y compatible con lo que el país requiere”, señaló Aguirre.

La legisladora explicó que su decisión llega después de que la agrupación Creemos la apartara al incluirla en una “lista negra”.

