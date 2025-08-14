El bitcóin alcanza un nuevo récord y supera los 124.000 dólares

El bitcóin marcó este jueves un nuevo máximo histórico en las primeras operaciones bursátiles asiáticas, al superar por primera vez la barrera de los 124.000 dólares, impulsado por un contexto legislativo favorable y el repunte de las acciones en Estados Unidos.

La criptomoneda estrella batió su anterior récord del 14 de julio (123.205 dólares), al llegar brevemente a los 124.500 dólares antes de retroceder. Hacia las 02H35 GMT, se cotizaba en torno a 123.400 dólares por unidad.

El alza estuvo respaldada por el cierre positivo del miércoles en Wall Street, donde el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos. El bitcóin mantiene una tendencia ascendente desde hace meses, reforzada por políticas favorables del presidente estadounidense Donald Trump hacia las criptomonedas.

“El mercado de las criptodivisas se beneficia de unas condiciones fundamentales muy favorables”, señaló Samer Hasn, analista de XS.com, destacando que importantes disputas legales con el regulador estadounidense han sido resueltas.

Según Hasn, Trump podría acelerar la integración de las criptomonedas en el sistema financiero nacional y levantar restricciones, dada su creciente implicación personal y la de su familia en el sector.

Mira la programación en Red Uno Play