Argentina registra inflación mensual de 1,9% en julio y 36,6% en 12 meses

Los precios aumentaron 1,9% en julio en Argentina, por encima del dato de junio, para un total de 36,6% interanual, informó el miércoles el instituto oficial de estadísticas Indec.

En los primeros siete meses del año, la inflación fue del 17,3%, muy por debajo del 87% del mismo período de 2024.

"Luis Caputo muchas gracias por ser el mejor ministro de Economía de la historia por lejos!!!", festejó en X el presidente de Argentina, Javier Milei, al celebrar que el incremento mensual de precios se mantiene por debajo del 2% por tercer mes consecutivo.

En junio, el índice de precios al consumidor subió 1,6%.

Milei, un economista ultraliberal, decidió en diciembre de 2023 con un plan de fuerte ajuste fiscal que incluyó despidos en el sector público, la paralización de obras públicas y la reducción de ministerios.

De esa manera, el gobierno celebró en 2024 un 118% de inflación anual frente al 211% de 2023, y el primer superávit fiscal desde 2010, pero el costo fue una pérdida de poder adquisitivo, empleo y consumo en la población argentina, lo que derivó en protestas y huelgas.

