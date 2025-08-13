EEUU impone sanciones a funcionarios brasileños y exmiembros de la OPS por su participación en el programa Más Médicos

Estados Unidos anunció este miércoles restricciones y revocación de visas contra funcionarios brasileños y exmiembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su supuesta complicidad en el programa Más Médicos, que contó con la participación de doctores cubanos en zonas rurales de Brasil.

El programa fue lanzado en 2013 por la expresidenta Dilma Rousseff para cubrir la falta de personal médico en áreas desfavorecidas, a través de un convenio con la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el comunicado de Washington, los sancionados —Mozart Julio Tabosa Sales, secretario del Ministerio de Salud de Brasil, y Alberto Kleiman, exfuncionario gubernamental— habrían tenido “un papel en la planificación y ejecución” del programa.

“Utilizaron a la OPS como intermediaria con la dictadura cubana para implementar el programa sin cumplir los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones de Estados Unidos contra Cuba”, denunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio también afirmó que la iniciativa “enriquece al corrupto régimen cubano” y que “decenas de médicos cubanos han informado haber sido explotados mediante trabajos forzados” durante su participación.

De acuerdo con Washington, Brasil habría pagado a La Habana lo que correspondía a los médicos cubanos, pero el dinero no llegó de forma directa a los profesionales, sino que fue retenido por el gobierno cubano.

El programa fue cuestionado durante el mandato de Jair Bolsonaro, quien lo comparó con la “esclavitud”, lo que llevó a Cuba a retirar a sus médicos en noviembre de 2018. Tras su retorno a la presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva reanudó la iniciativa, aunque aseguró que priorizará la contratación de profesionales brasileños.

