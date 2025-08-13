Elecciones 2025: Bolivianos en el exterior votarán en 154 recintos de 22 países

El 17 de agosto, más de 369.000 bolivianos habilitados participarán en las elecciones generales desde el exterior. Este año se sumaron 55.593 nuevos empadronados, lo que refleja el crecimiento sostenido del padrón fuera del país.

El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez Cárdenas, informó que la votación se realizará en 154 recintos electorales distribuidos en 22 países: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Chile, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza y Uruguay.

En cuanto al material electoral, el viceministro señaló que 96 % de las maletas ya llegó a las sedes consulares y diplomáticas, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Cancillería. El resto se completará en los próximos días para habilitar las mesas el domingo de votación.

Pérez destacó el trabajo coordinado entre instituciones para asegurar el desarrollo del proceso electoral en el exterior, así como el aumento de la participación en anteriores comicios.

Recordó que, según la normativa, el TSE es responsable de organizar, administrar y proclamar los resultados, mientras que las misiones diplomáticas y oficinas consulares coadyuvan en el proceso.

Mira la programación en Red Uno Play