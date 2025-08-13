TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Narcotráfico Cóndor Andino

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Diputado de CC viste de recluso el busto de Evo Morales en la Asamblea Legislativa

El busto de Morales ya había sido objeto de polémica meses atrás, cuando el mismo legislador lo derribó.

Hans Franco

13/08/2025 12:10

Diputado de CC viste de recluso busto de Evo Morales (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, protagonizó la mañana de este miércoles un acto simbólico al colocar un uniforme de recluso y un gorro al busto del dirigente cocalero y expresidente Evo Morales, ubicado en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Astorga explicó que la acción es un anticipo de lo que, según él, ocurrirá después de las elecciones generales del 17 de agosto.

“Después de este 17 de agosto Evo Morales tiene sus días contados, vamos a tener un nuevo gobierno y va a ser encarcelado por todos los delitos que ha cometido; este es el uniforme que va a utilizar porque va a ser el reo más peligroso de nuestro país”, declaró ante la prensa.

El busto de Morales ya había sido objeto de polémica meses atrás, cuando el mismo legislador lo derribó. Posteriormente fue restituido a su lugar, pero en esta ocasión terminó cubierto con el traje a rayas característico de los privados de libertad.

Astorga reiteró sus acusaciones contra el exmandatario y afirmó que el próximo gobierno lo enviará a prisión.

“El nuevo gobierno va a encarcelar a este delincuente llamado Evo Morales, este es el uniforme que va a tener que utilizar el resto de su vida porque se tiene que pudrir en la cárcel por todos los delitos que ha cometido”, sostuvo.

Contra Morales pesa un mandamiento de aprehensión en el marco de un proceso por trata y tráfico de personas. A finales del año pasado, la justicia dispuso su detención preventiva por una denuncia que lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que habría tenido un hijo cuando ejercía la Presidencia.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD