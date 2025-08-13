Diputado de CC viste de recluso el busto de Evo Morales en la Asamblea Legislativa

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, protagonizó la mañana de este miércoles un acto simbólico al colocar un uniforme de recluso y un gorro al busto del dirigente cocalero y expresidente Evo Morales, ubicado en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Astorga explicó que la acción es un anticipo de lo que, según él, ocurrirá después de las elecciones generales del 17 de agosto.

“Después de este 17 de agosto Evo Morales tiene sus días contados, vamos a tener un nuevo gobierno y va a ser encarcelado por todos los delitos que ha cometido; este es el uniforme que va a utilizar porque va a ser el reo más peligroso de nuestro país”, declaró ante la prensa.

El busto de Morales ya había sido objeto de polémica meses atrás, cuando el mismo legislador lo derribó. Posteriormente fue restituido a su lugar, pero en esta ocasión terminó cubierto con el traje a rayas característico de los privados de libertad.

Astorga reiteró sus acusaciones contra el exmandatario y afirmó que el próximo gobierno lo enviará a prisión.

“El nuevo gobierno va a encarcelar a este delincuente llamado Evo Morales, este es el uniforme que va a tener que utilizar el resto de su vida porque se tiene que pudrir en la cárcel por todos los delitos que ha cometido”, sostuvo.

Contra Morales pesa un mandamiento de aprehensión en el marco de un proceso por trata y tráfico de personas. A finales del año pasado, la justicia dispuso su detención preventiva por una denuncia que lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que habría tenido un hijo cuando ejercía la Presidencia.

Mire el video:

