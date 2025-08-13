Rolando Cuéllar renuncia como candidato del MAS, buscará ser gobernador de Santa Cruz 

El diputado oficialista Rolando Cuéllar anunció este miércoles su renuncia como candidato a senador por Santa Cruz en representación del Movimiento Al Socialismo (MAS), argumentando que no quiere ser “responsable de la derrota” que, según él, se avecina para su partido en las elecciones generales del próximo domingo 17 de agosto.

“Si la derrota del MAS es este domingo 17, tiene nombre y apellido, pero yo no voy a ser responsable de la derrota. Como diputado y militante, me aparto de las elecciones nacionales y nos estamos preparando para las subnacionales como candidato a gobernador”, declaró el legislador.

Cuéllar, alineado con el presidente Luis Arce tras la fractura interna entre el evismo y el arcismo, había respaldado la candidatura presidencial de Eduardo del Castillo junto a Milán Berna. Sin embargo, al anunciar su retiro, dejó claro que no apoyará a un binomio que no lo represente.

“Si cambian de binomio, den por hecho que voy a votar por ese binomio, pero si no me representan Eduardo ni Milán, yo no voy a ser tirasacos como antes. Hace 20 años nos manejaban como les daba la gana, pero ya no somos muchachos”, afirmó.

El legislador criticó la forma en que el MAS seleccionó a sus candidatos para los comicios, asegurando que se ha ignorado la conducción orgánica del partido. Además, lamentó que la organización se ubique en los últimos lugares de las encuestas de preferencia electoral.

Con esta renuncia, Cuéllar anticipa su enfoque en las elecciones subnacionales, donde ya perfila su postulación como gobernador de Santa Cruz, en un contexto de fuerte división interna del MAS y creciente tensión política a pocos días de los comicios nacionales.

