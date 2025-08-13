TEMAS DE HOY:
Facción de la Csutcb retira apoyo a Del Castillo y respalda a Andrónico Rodríguez

El sector sindical dio 24 horas a los candidatos de izquierda para buscar unidad, pero solo Andrónico Rodríguez respondió, según sus dirigentes.

Hans Franco

13/08/2025 17:41

Foto: Guery García dirigente CSUTCB
La Paz

Una facción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), vinculada al ala arcista, anunció este miércoles que retirará su respaldo al candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, para apoyar a Andrónico Rodríguez en las elecciones del 17 de agosto de 2025.

El dirigente Guery García explicó que la determinación fue adoptada de forma orgánica y consensuada por las estructuras sindicales.

“Ninguno de nuestros compañeros ejecutivos nacionales, ni los hermanos interculturales, ni la estructura de autoconvocados ha actuado sin consenso. Hemos tomado la decisión más sana: ir con el compañero que representa a los pueblos indígenas, originarios y campesinos”, declaró.

Según García, ambos candidatos recibieron un plazo de 24 horas para buscar la unidad de la izquierda, pero solo Rodríguez respondió a la convocatoria. Ante ello, las bases instruyeron el “voto en línea” en favor del actual presidente del Senado.

El dirigente aseguró que el objetivo es evitar la fragmentación del voto y frenar el retorno de la derecha al poder.

“No vamos a permitir imposiciones de la Dirección Nacional del MAS-IPSP. Nuestro mandato es garantizar la unidad de las organizaciones sociales y defender el voto de la izquierda”, sostuvo.

 

