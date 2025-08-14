María Corina Machado envía mensaje a los bolivianos: “Defiendan su voto”

Desde la clandestinidad, la líder opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje al pueblo boliviano en el marco de las elecciones generales del próximo domingo. En una entrevista exclusiva con Red Uno, advirtió sobre los riesgos de manipulación electoral y destacó la importancia de la participación ciudadana activa y vigilante.

“El mensaje más importante que quisiera transmitirles, en estas horas cruciales, es que cada uno debe defender su voto este domingo, porque allí está el destino de sus hijos, su familia y su país. Allí se juega todo”, expresó.

También destacó el valor de los mecanismos electorales bolivianos, como el voto manual y la figura de los jurados electorales:

“Ustedes tienen un voto manual, que es muy importante. Tienen la figura de los jurados electorales, que son la autoridad en las mesas. Si les toca ser jurados, no se lo pierdan. Tienen la oportunidad de servir a su país y serán los primeros defensores de la transparencia electoral”, sostuvo.

Machado recordó además que en Bolivia la votación se cierra a las 17:00, e instó a los ciudadanos a presenciar el conteo de votos. “Tienen derecho a estar allí. Es un momento clave del proceso democrático”, subrayó.

“Han sido años de muchas dificultades y atropellos, pero ustedes tienen una enorme oportunidad. Les pediría que vean lo que nos ha costado a los venezolanos. El futuro de muchas generaciones está en sus manos”, sentenció como mensaje final.

