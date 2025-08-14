Piden acción de autoridades ante advertencia de la COB

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y candidato por la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, se refirió a la advertencia de la Central Obrera Boliviana (COB) de "no dejar entrar a la derecha" al gobierno tras las elecciones del domingo.

Cuestionó la "legalidad y legitimidad" del máximo dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, y los otros representantes que lo acompañaron en el pronunciamiento. "Quieren colocarse por encima del derecho del pueblo soberano a elegir mediante el voto al gobierno que le de la gana, del Órgano Electoral y todas las instituciones del Estado ¿Tenemos que pedirles permiso?", dijo.

A la vez, se refirió a las motivaciones que tendrían para hacer estas declaraciones. "Estos grupos se han aprovechado de 20 años de megacorrupción, de extremo prevendalismo y total ineficiencia en el manejo de los dineros de todos los bolivianos de los dos gobiernos del MAS. Como van a perder todos sus privilegios y no se ocuparon de defender los intereses de los trabajadores, derechos laborales y sociales, no quieren soltar la mamadera, están desesperados y están amenazando", agregó.

En ese sentido, apuntó a no llegar a una segunda vuelta y definir al gobierno este domingo. "Si se generan escenarios de violencia porque están actuando como grupos fascistas, se puede generar una situación muy complicada, donde tengamos Asamblea Legislativa, pero no quieran permitir que lleguemos a tener presidente, en una segunda vuelta", aseveró.

Apuntó que el gobierno, la Fiscalía, la Policía y la justicia deben tomar acciones ante este tipo de amenazas a las elecciones.

