Manfred Reyes Villa promete reconciliación y lanza advertencias en su cierre de campaña en Cochabamba

La alianza APB-Súmate cerró su campaña electoral este miércoles en la plaza de las Banderas de Cochabamba, con la presencia de su binomio presidencial Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano, junto a candidatos a diputados y senadores, además de grupos musicales.

En un discurso encendido, Reyes Villa aseguró que, de llegar a la presidencia, no recurrirá a créditos ni préstamos. Reiteró su propuesta de cambios en la ley de minería y litio, emisión de bonos de carbono y distribución de diésel a 5 bolivianos.

“Llegó la hora de cumplir con Bolivia. Voy a buscar la reconciliación nacional, la unidad de todos los bolivianos, basta de persecuciones y presos políticos. Los que están en otros países tendrán la oportunidad de retornar. Vamos a hacer un pacto fiscal y daremos el 50% a las regiones”, afirmó.

El candidato también señaló que no permitirá más bloqueos en el país, ya que “perjudican a la Patria”. En referencia a Evo Morales, lanzó duras críticas y advirtió que buscará diálogo, pero que “quien no quiera, se atendrá a las consecuencias”.

Por su parte, Juan Carlos Medrano agradeció a los asistentes y aseguró que el 17 de agosto, día de las elecciones, “se acaba el socialismo” y comenzará “la transformación” del país. Anunció además procesos judiciales contra autoridades involucradas en corrupción.

