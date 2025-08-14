TEMAS DE HOY:
Mujer muere tras dar a luz acribillamiento en el Trópico triple asesinato Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Manfred Reyes Villa promete reconciliación y lanza advertencias en su cierre de campaña en Cochabamba

El candidato prometió trabajar por Bolivia, además de advertir que no permitirá bloqueos ni la existencia de “presos políticos”.

Milen Saavedra

13/08/2025 22:01

Manfred Reyes Villa promete reconciliación y lanza duras advertencias a Morales en su cierre de campaña en Cochabamba. Foto: APG.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La alianza APB-Súmate cerró su campaña electoral este miércoles en la plaza de las Banderas de Cochabamba, con la presencia de su binomio presidencial Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano, junto a candidatos a diputados y senadores, además de grupos musicales.

En un discurso encendido, Reyes Villa aseguró que, de llegar a la presidencia, no recurrirá a créditos ni préstamos. Reiteró su propuesta de cambios en la ley de minería y litio, emisión de bonos de carbono y distribución de diésel a 5 bolivianos.

“Llegó la hora de cumplir con Bolivia. Voy a buscar la reconciliación nacional, la unidad de todos los bolivianos, basta de persecuciones y presos políticos. Los que están en otros países tendrán la oportunidad de retornar. Vamos a hacer un pacto fiscal y daremos el 50% a las regiones”, afirmó.

El candidato también señaló que no permitirá más bloqueos en el país, ya que “perjudican a la Patria”. En referencia a Evo Morales, lanzó duras críticas y advirtió que buscará diálogo, pero que “quien no quiera, se atendrá a las consecuencias”.

Por su parte, Juan Carlos Medrano agradeció a los asistentes y aseguró que el 17 de agosto, día de las elecciones, “se acaba el socialismo” y comenzará “la transformación” del país. Anunció además procesos judiciales contra autoridades involucradas en corrupción.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD