Una escena profundamente conmovedora ha tocado el corazón de miles de personas en redes sociales: una mujer de 102 años acudió a un hospital en Colombia para despedirse de su hijo, de 82, quien se encontraba en delicado estado de salud.

En el video se puede ver a la mujer sentada junto a la cama del hospital, tomando la mano de su hijo y acariciando su rostro con una ternura indescriptible. "Le habla su mamá, Teresa. ¡Dormilón!", se le escucha decir con voz suave, en un intento por reconfortar a su hijo en lo que sería su último encuentro.

La escena, cargada de amor y nostalgia, ha generado una oleada de comentarios por parte de usuarios que no han podido contener la emoción. “El amor de mamá hasta el último momento”, escribió un internauta. Otro comentó: “Amor eterno de una madre a sus hijos”.

Mira la programación en Red Uno Play