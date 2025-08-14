TEMAS DE HOY:
“Lo jóvenes deciden el futuro”: Rodrigo Paz pide voto por la renovación en las elecciones

El candidato del PDC pidió a la juventud boliviana quedarse en el país y participar activamente en la construcción de un nuevo Estado.

Naira Menacho

13/08/2025 21:50

Fotos: APG.
Bolivia

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se dirigió este miércoles a la juventud boliviana a través de sus redes sociales, llamándola a ejercer un “voto por la renovación” en las elecciones del 17 de agosto.

“Dicen que los jóvenes son el futuro, pero ellos deciden el futuro. Mientras algunos hablan del voto útil o del voto por el primero, yo les pido el voto renovación de una generación que no se va a ir del país, que se va a quedar a luchar para sacar la patria adelante”, expresó Paz.

El candidato lamentó que el actual Estado no haya brindado herramientas para el desarrollo de los jóvenes: “Este Estado no te enseñó inglés ni contabilidad; y cuando saliste del colegio no te dio acceso a un crédito para tu emprendimiento ni para educarte”.

Paz calificó al sistema actual como un “Estado tranca” y sostuvo que la nueva generación debe “ver el futuro decidiendo futuro”, a través de lo que definió como una “revolución de la renovación”.

“Ustedes tienen el poder para renovar, el poder para cambiar Bolivia. Vota, comprométete con tu destino y tu futuro. Si piensas como yo, vota conmigo”, concluyó Rodrigo Paz.

 

Programación

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

