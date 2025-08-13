Un insólito accidente deja a todos boquiabiertos: Conductora cae con su auto desde un estacionamiento

Un momento de distracción se convirtió en una escena de película en un edificio de Argentina, donde una conductora cayó al vacío con su auto desde el primer piso de un estacionamiento. El insólito accidente, que por fortuna no dejó heridos, quedó registrado por una cámara de seguridad y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en un edificio ubicado en Lomas de Zamora. Según el video, la conductora se dispuso a salir del estacionamiento sin percatarse de que la rampa móvil que conecta los pisos aún no había bajado. A las 9:17 de la mañana, el vehículo avanzó con confianza hacia la salida y, ante la ausencia de la rampa, cayó de punta desde varios metros de altura, informa el portal TN.

Un milagro en medio del impacto

Las imágenes muestran el instante en que el auto rebota dos veces antes de caer estrepitosamente. El brutal impacto destrozó la parte frontal del vehículo, pero, de forma milagrosa, la conductora resultó ilesa. Tras la caída, la mujer pudo salir del auto por sus propios medios, mientras vecinos y transeúntes corrían a asistirla.

La conductora, que según se supo es una profesora particular que frecuenta el edificio, no es vecina del lugar. La hipótesis de la distracción, posiblemente por el uso del celular, ha sido mencionada en redes sociales, donde el video generó una avalancha de comentarios, algunos serios y otros con humor, comparando el accidente con escenas de películas como Volver al futuro. A pesar de las bromas, lo más importante es que, a pesar de la magnitud del accidente, no hubo que lamentar ninguna tragedia.

Mira el video:

