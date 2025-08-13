Elecciones 2025: TED La Paz distribuye material electoral con custodia y rastreo GPS

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz inició la distribución del material electoral hacia las provincias con un sistema de rastreo GPS y custodia policial o militar, rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto.

El vocal del TED, Antonio Condori, informó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contrató a una empresa especializada en geolocalización para garantizar el control en tiempo real de las rutas.

“El 100 % de las maletas están listas y armadas con sus respectivos ítems y medidas de seguridad. Hoy entregamos las primeras cuatro, dos a Santa Rosa del Madidi y dos a Puerto Araona. Mañana continuará la distribución hacia el resto de las regiones”, señaló.

El monitoreo se realiza desde el Centro de Logística Electoral. Cada comisión de traslado está integrada por un chofer, un custodio armado (Policía o Fuerzas Armadas) y un coordinador de ruta con un celular que transmite la ubicación del vehículo.

En La Paz, se definieron 98 rutas electorales para provincias y 12 rutas para las ciudades de La Paz y El Alto.

Cada maleta electoral contiene 42 ítems asegurados con precintos inviolables, que solo pueden abrir los jurados de mesa. La entrega y recepción están bajo control directo del TSE.

En total, se distribuirán 9.099 maletas electorales en el departamento, incluyendo comunidades de difícil acceso como Esperanza del Madidi y Puerto Araona.

