"Avionetas siniestradas no tendrían conexión con el triple asesinato", según el Fiscal General

En una entrevista con Que No Me Pierda (QNMP), el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó que, por el momento, el triple asesinato registrado en Santa Cruz no guarda relación con el hallazgo de dos avionetas siniestradas en el departamento, por lo que ambos casos se investigan por separado.

“Por el momento no hay una conexión, son hechos bien diferentes. Estamos investigando un hecho de homicidio ocurrido en las cercanías de San Rafael, en la Chiquitania. Por el momento hay que ser objetivos y no tenemos ninguna vinculación, son dos hechos netamente asilados; allá se investiga por homicidio y aquí (Santa Cruz) por asesinato. Por el momento son cosas distintas”, aclaró Mariaca.

La primera aeronave fue reportada en la comunidad de San Rafael, a 200 kilómetros del municipio de San Ignacio de Velasco. En su interior se encontraron dos cuerpos calcinados y varios impactos de bala, por lo que se abrió una investigación por homicidio.

