“Mami, hay un bebé…”: el aterrador relato de la mujer que halló a un recién nacido sin vida en El Alto

Un hecho conmocionó a los vecinos de la zona Atalaya, en la ciudad de El Alto, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un recién nacido con signos de violencia. El hecho ocurrió cerca de una vivienda donde residen varias familias.

La denuncia fue realizada por una vecina, quien relató que fue alertada por su hijo pequeño al ver a un perro manipulando lo que parecía un cuerpo.

“Mami, el bebé, hay un bebé que el perro ha mordido”, relató el niño, según la declaración de su madre. Al acercarse, la mujer se encontró con el cuerpo sin vida del recién nacido.

El cadáver, según el relato, presentaba mutilaciones provocadas presuntamente por animales del sector.

“Ya estaba todo comido, sus bracitos, sus piecitos. Estaba sin vida”, declaró la mujer visiblemente afectada.

Investigación en curso

Los vecinos expresaron su dolor por lo sucedido y rechazaron los actos de abandono y violencia contra menores. También exigieron que se identifique a los responsables.

“Como madre, me dolió ver eso. Qué mamá puede hacerle eso a un hijo”, lamentó otra habitante de la zona.

La Policía de El Alto investiga el hecho. Se ha iniciado un operativo para dar con los progenitores del bebé y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el abandono y fallecimiento.

