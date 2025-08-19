Edman Lara en El Alto: “No volverán las logias, ni los racistas, ni los vendepatrias”

Este martes, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, encabezó un acto masivo en la avenida Panorámica de El Alto, donde recibió el respaldo de simpatizantes rumbo a la segunda vuelta electoral.

En su discurso, Lara agradeció el apoyo y señaló que su campaña fue impulsada por “verdad y actitud”, frente a otras candidaturas que —según dijo— contaron con amplios recursos económicos.

“Hoy se ha demostrado y hemos roto ese paradigma de que la verdad y la actitud le gana a la plata. Samuel, Tuto, Manfred y Andrónico hicieron campaña con millones, y nosotros con verdad y fe”, expresó ante la multitud.

Llamado al voto en segunda vuelta

El candidato remarcó que aún queda una etapa clave del proceso electoral. Por ello, pidió el respaldo de la población para consolidar el voto del cambio, según sus palabras.

“Bolivia, la juventud y la gente honesta le dijo no al masismo, pero también le dijo no a los mismos de siempre, y ahí está Tuto Quiroga, que es parte del pasado y quiere aprovechar la oportunidad para volver a robarle a la Patria”, afirmó.

Críticas a la “vieja política”

Lara también cuestionó a sectores tradicionales del poder político y económico del país. En su discurso, rechazó una eventual restauración de lo que denominó como “la vieja carta política de izquierda y derecha”.

“No van a volver las logias al poder, ni los racistas, ni los vendepatrias. No queremos más la vieja política; estamos cansados de los mismos de siempre”, puntualizó.

