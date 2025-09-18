Senador Loza: “Lara está muy lejos de parecerse a Evo Morales en lo ideológico, político y programático”

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, aseguró este jueves que no existe similitud alguna entre el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, y el expresidente Evo Morales, y cuestionó las propuestas planteadas por la dupla opositora.

El legislador recordó que desde el denominado “evismo” se planteó el incremento de 100 bolivianos a la Renta Dignidad, mientras que Paz y Lara ofrecieron elevarla en 2.000 bolivianos, lo que calificó como una medida inviable.

“Yo no veo ninguna similitud, está muy lejos de Evo Morales, hablando ideológicamente, políticamente, programáticamente, está muy lejos. No por el hecho de que hablamos lo que se nos viene a la boca vamos a igualarnos a Evo Morales, es muy distinto”, afirmó Loza en conferencia de prensa.

En tono irónico, el senador agregó que Lara carece de base social y que se hizo conocido tras un incidente con un coronel de Policía.

“Lara fue conocido cuando fue ‘cogoteado’ por un coronel de Policía, no tiene base social”, comentó.

