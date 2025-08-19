Lara niega acercamiento con Evo Morales y asegura que se trata de una guerra sucia

El candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, se refirió este lunes en Red Uno a las versiones que señalaban un supuesto acercamiento con el expresidente Evo Morales Ayma. Lara negó esa versión y aseguró que se trata de una “guerra sucia”.

El postulante atribuyó los rumores al partido Alianza Libre, liderado por Jorge “Tuto” Quiroga, con quien el PDC disputará la segunda vuelta electoral. Según Lara, estas acusaciones solo buscan desprestigiar su candidatura.

“Sé que ‘Tuto’ Quiroga está preocupado porque sabe que perderá. No me preocupa la guerra sucia; ellos representan al pasado, nosotros somos la renovación. Representamos un cambio para Bolivia. Yo le digo a la gente: con ideas del pasado no se construye el futuro”, manifestó Lara.

El candidato se mostró optimista por los resultados de los comicios del 17 de agosto, en los que su partido obtuvo el primer lugar. Señaló que ahora inicia la campaña para la segunda vuelta, con el objetivo de socializar sus propuestas con la población.

Mira la programación en Red Uno Play