Edmand Lara denuncia agresiones en el Cristo Redentor y llama a la reconciliación para trabajar por Bolivia

Edmand Lara, vicepresidente electo de Bolivia según los resultados del Sirepre, denunció este domingo que un grupo de personas bloqueó y agredió a simpatizantes que lo acompañaban durante una caravana en la zona del Cristo Redentor, en la ciudad de Santa Cruz. En su mensaje ante la multitud, hizo un llamado a la calma, a la reconciliación nacional y al respeto de la democracia.

“Estábamos de ida por el Cristo y un grupo de personas estaba bloqueando y tirando piedras. Miren cómo le dejaron la nariz”, relató Lara, al referirse a un seguidor herido durante los incidentes registrados en Santa Cruz.

El vicepresidente electo dirigió parte de su mensaje al expresidente Jorge Tuto Quiroga, a quien responsabilizó de promover agresiones contra sus militantes. “Quiero pedirle al señor Tuto Quiroga que ya no mande a agredir a los bolivianos. Ganó la democracia y ahora toca gobernar”, afirmó, además dijo que se necesita de él (Quiroga) para trabajar por Bolivia.

Lara también se refirió a los nuevos desafíos que enfrentará el próximo gobierno, que encabeza junto a Rodrigo Paz Pereira.

“Rodrigo Paz, el capitán Lara y todos los que han sido elegidos por el pueblo van a gobernar para todos: para quienes votaron por nosotros y también para quienes no votaron por nosotros. Porque todos tienen derecho y la moral para exigirle al gobernante que trabaje para todos”, expresó.

Durante su discurso, insistió en la necesidad de unidad y respeto entre los bolivianos. “Nuestra bandera tricolor es la que nos une: rojo, amarillo y verde. Nuestra bandera une a cambas, collas, chapacos y chaqueños. Todos somos nuestra patria”, manifestó emocionado.

Finalmente, reiteró su pedido a evitar la confrontación. “Mis hermanos, no entren en la confrontación. Decirle al señor Tuto Quiroga que ya no mande a agredir, que aprenda a perder, que aprenda a aceptar. Necesitamos de él (Tuto Quiroga) también para sacar a Bolivia adelante”, concluyó Lara.

