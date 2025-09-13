¿Firmará Edman Lara el acuerdo del TSE contra la guerra sucia en campaña? Esto es lo que dijo

El candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, manifestó este viernes su disposición a acudir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para firmar el acuerdo entre fuerzas políticas que busca evitar la guerra sucia en la campaña electoral.

“Nos hemos comprometido contra la guerra sucia, vamos a cumplir nuestra palabra, no pasa nada, yo tengo palabra”, declaró ante la prensa.

Lara también denunció que enfrenta restricciones judiciales que limitan su movilidad, aunque reafirmó que participará en la campaña. “Yo no puedo salir, tengo arraigo, soy perseguido por el gobierno, soy perseguido por denunciar la corrupción”, señaló.

El aspirante a la vicepresidencia recalcó que, pese a estas limitaciones, participará activamente en la campaña electoral a nivel nacional de cara a la segunda vuelta del 19 de octubre.

El acuerdo promovido por el TSE busca un compromiso de los partidos en contienda para evitar desinformación y ataques personales.

