TEMAS DE HOY:
Inseguridad en Santa Cruz Accidente en Sorata accidentes de tránsito

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Edman Lara: “La única manera de que nos ganen es con fraude"

El candidato a la vicepresidencia por el PDC afirmó que su partido es mayoría y criticó a la alianza Libre y a su líder, Tuto Quiroga.

Hans Franco

16/09/2025 20:22

Foto: Lara le dice a Tuto que si gana la segunda vuelta será con “fraude" (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, aseguró este martes que su agrupación y sus seguidores cuidarán el voto en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

En un video difundido en sus redes sociales, Lara afirmó que la única forma en que su adversario podría vencerlos sería mediante un supuesto fraude, escenario que, según dijo, “el pueblo no permitirá”.

“Hablan de no a la guerra sucia, pero estos señores te mandan atacar por atrás (…) La única manera de que usted nos gane la elección es que haga fraude, pero el pueblo no lo va a permitir. Vamos a cuidar el voto y, si es necesario, vamos a salir a defenderlo porque somos mayoría”, expresó.

 

 

Lara dirigió fuertes críticas a los seguidores de su contrincante, el candidato de Libre, Jorge “Tuto” Quiroga. “Van a perder la elección hagan lo que hagan (…) Porque son falsos, porque no piensan en la clase popular, porque sus propuestas son para grupos de poder, porque representan el pasado, porque son hipocresía pura”, declaró.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD