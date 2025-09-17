Edman Lara: “La única manera de que nos ganen es con fraude"

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, aseguró este martes que su agrupación y sus seguidores cuidarán el voto en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

En un video difundido en sus redes sociales, Lara afirmó que la única forma en que su adversario podría vencerlos sería mediante un supuesto fraude, escenario que, según dijo, “el pueblo no permitirá”.

“Hablan de no a la guerra sucia, pero estos señores te mandan atacar por atrás (…) La única manera de que usted nos gane la elección es que haga fraude, pero el pueblo no lo va a permitir. Vamos a cuidar el voto y, si es necesario, vamos a salir a defenderlo porque somos mayoría”, expresó.

<section> <a target="_blank" title="@redunotv" href="https://www.tiktok.com/@redunotv?refer=embed">@redunotv</a> <a title="unodecide" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/unodecide?refer=embed">#UnoDecide</a> | “¡La única manera de que Tuto gane es con fraude!” El candidato a la vicepresidencia, Edmand Lara, volvió a generar polémica en un live de TikTok, advirtiendo que si eso ocurre, saldrán a las calles a “defender el voto”. ▶️ Más información en: www.reduno.com.bo <a title="reduno" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/reduno?refer=embed">#RedUno</a> <a title="redunodigital" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/redunodigital?refer=embed">#RedUnoDigital</a> <a title="notivisión" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/notivisi%C3%B3n?refer=embed">#Notivisión</a> <a title="noticias" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/noticias?refer=embed">#Noticias</a> <a title="viral" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/viral?refer=embed">#Viral</a> <a title="bolivia" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/bolivia?refer=embed">#Bolivia</a> <a target="_blank" title="♬ sonido original - RED UNO DE BOLIVIA" href="https://www.tiktok.com/music/sonido-original-RED-UNO-DE-BOLIVIA-7550834784680086328?refer=embed">♬ sonido original - RED UNO DE BOLIVIA</a> </section> " width="500" height="488" layout="responsive">

Lara dirigió fuertes críticas a los seguidores de su contrincante, el candidato de Libre, Jorge “Tuto” Quiroga. “Van a perder la elección hagan lo que hagan (…) Porque son falsos, porque no piensan en la clase popular, porque sus propuestas son para grupos de poder, porque representan el pasado, porque son hipocresía pura”, declaró.

