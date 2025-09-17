Edman Lara: “La única manera de que nos ganen es con fraude"

El candidato a la vicepresidencia por el PDC afirmó que su partido es mayoría y criticó a la alianza Libre y a su líder, Tuto Quiroga.
16/09/2025 20:22
El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, aseguró este martes que su agrupación y sus seguidores cuidarán el voto en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.
En un video difundido en sus redes sociales, Lara afirmó que la única forma en que su adversario podría vencerlos sería mediante un supuesto fraude, escenario que, según dijo, “el pueblo no permitirá”.
Lara dirigió fuertes críticas a los seguidores de su contrincante, el candidato de Libre, Jorge “Tuto” Quiroga. “Van a perder la elección hagan lo que hagan (…) Porque son falsos, porque no piensan en la clase popular, porque sus propuestas son para grupos de poder, porque representan el pasado, porque son hipocresía pura”, declaró.
