Fiscalía admite denuncia contra Edman Lara tras incidente con un policía

La Fiscalía admitió una denuncia contra el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, por presunta obstrucción al ejercicio de funciones policiales, luego de un altercado registrado en un centro comercial, que se viralizó en redes sociales.

El incidente ocurrió en inmediaciones de una tienda, donde, según un video difundido ampliamente, Lara increpó a un policía de la tercera edad que solicitaba bajar el volumen de la música del local.

La denuncia fue presentada por el mismo oficial, quien inicialmente acusó a Lara por racismo, amenazas y obstrucción. Sin embargo, de acuerdo con el abogado Freddy Vidovic, representante legal en el caso, la Fiscalía solo dio curso a una de las tres figuras delictivas denunciadas.

“Fueron observadas y no fueron subsanadas dentro del plazo que establece la norma. Es así que tenemos entendido que el Ministerio Público hubiese admitido esta denuncia solamente por la obstrucción al ejercicio de las funciones del oficial”.

Vidovic también cuestionó el accionar del uniformado y adelantó que se solicitará investigar si este contaba con respaldo legal para intervenir en el lugar.

“Se tiene que investigar si este oficial de policía estaba ejerciendo sus funciones, si él mismo contaba con un mandamiento de allanamiento, porque tenemos entendido que ingresó a propiedad privada. En los medios y los videos que difundieron ya solamente se ve la parte donde ellos se encuentran afuera de la propiedad privada".

El abogado subrayó que ahora corresponde al Ministerio Público llevar adelante las investigaciones preliminares para esclarecer los hechos y definir si se formaliza una imputación.

